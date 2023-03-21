Кумир россиянок: где сейчас сын загадочно исчезнувшего «кардинала Ришелье» (фото)

Каждый, кто смотрел легендарный советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетера», вспомнит загадочного кардинала Ришелье. Образ этого зловещего героя воплотил Александр Трофимов, который, как и его персонаж, является таинственной личностью.

На счету талантливого артиста не так много ролей в кино, зато каждый его образ потрясает воображение. Трофимов исполнил роль самого Гоголя в фильме «Мертвые души». Интересен и его персонаж Капитан Крюк в «Питере Пэне».

Также Трофимов широко известен как блистательный театральный актер. На счету артиста роль Иешуа в постановке «Мастер и Маргарита» — Александр Алексеевич перевоплощался в этого героя 35 лет. Театральная слава сделала Трофимова кумиром множества россиянок, которые ходят на спектакли, чтобы вживую лицезреть неповторимую игру артиста.

В Сети имеется информация, что у актера есть 35-летний сын Алексей, феноменально похожий на него. Он пошел по стопам отца и играет в театре имени Моссовета. У Алексея двое детей. Как и Александр Алексеевич, он ведет непубличный образ жизни.