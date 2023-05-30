Кумир россиян бросил эту красотку «по телевизору»: взгляните, что с ним стало

Многие представители шоу-бизнеса, познав первый вкус славы, бросают своих жен без зазрения совести. Одной из жертв предательства стала Юлия Лещенко, которая узнала об измене «благоверного» в СМИ.

Речь идет про любимца многих россиян Гарика Харламова. Юморист закрутил роман со звездой «Интернов» Кристиной Асмус за спиной жены. Примечательно, что пресса узнала об этом раньше, чем Лещенко. Супруга Харламова долго не могла прийти в себя после такого предательства, ведь фактически ее бросили «по телевизору». Юлия болезненно переживала развод, но все же нашла в себе силы жить дальше.

У Гарика все складывалось непросто. Брак с Кристиной Асмус рухнул, несмотря на рождение дочери Насти. До сих пор неизвестно, что стало точной причиной развода, но этот разрыв сопровождался скандалами.

Сегодня 42-летний Гарик встречается с актрисой Катериной Ковальчук. Поклонники отмечают, что Харламов перестал следить за собой и превратился в невзрачного мужчину. Лицо комика заплыло, а борода сильно его состарила. Семейные перипетии не прошли для юмориста даром.