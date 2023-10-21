Кумир миллионов подростков изуродовала свое тело: зрелище не для всех (пикантное фото)

Многие поклонники копируют стиль своих кумиров. Но Билли Айлиш — редкое исключение. Подражать ей у фанатов нет ни малейшего желания. И все из-за того, что звезда изуродовала свое тело.

В Сети обсуждают пикантную фотографию, на которой крупным планом запечатлена обнаженная спина артистки. На ней появилась новая татуировка внушительных размеров. Правда, понять, что именно изобразил мастер, не так-то просто.

Интернет-пользователи отметили, что рисунок из жирных беспорядочных линий выглядит так, будто маленький ребенок поиграл на коже чернилами. Большинство сошлись во мнении, что получился полный кошмар. И осудили исполнительницу за то, что та издевается над собой.

«Глаза мои бы этого не видели!», «Это же полное отсутствие вкуса», «Так неряшливо. Жуть», — возмущается народ.

К слову, это не первая татуировка певицы, но прежде столь негативной реакции у почитателей ее творчества не наблюдалось.