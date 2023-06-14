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Кумир миллионов подростков бесстыдно оголила грудь: это фото свело с ума мужчин

14 июня 2023 12:30
Кумир миллионов подростков бесстыдно оголила грудь: это фото свело с ума мужчин

Такой откровенности от звезды не ждали.

Билли Айлиш не сдержала свое обещание, данное три года назад. Певица обнародовала снимок, который никто и никогда не должен был увидеть.

Звезда устроила фотосессию во время принятия солнечных ванн. Исполнительница надела купальник, который обнажил ее пышные формы. Опубликованный в социальных сетях кадр, на котором Айлиш бесстыдно оголила свою грудь, свел с ума мужчин.

Кумир миллионов подростков бесстыдно оголила грудь: это фото свело с ума мужчин

В комментариях они осыпали знаменитость восторженными комплиментами. Фанаты призвали Билли больше никогда не прятать свое шикарное тело под бесформенной одеждой, которую она так любит. К тому же многие заметили секретную татуировку прямо под бюстом артистки.

Прежде кумир миллионов подростков клялась, что этот нательный рисунок в виде надписи будет всегда скрыт от посторонних глаз. Но что-то заставило Айлиш изменить свое мнение на этот счет.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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