Кумир миллионов подростков бесстыдно оголила грудь: это фото свело с ума мужчин

Билли Айлиш не сдержала свое обещание, данное три года назад. Певица обнародовала снимок, который никто и никогда не должен был увидеть.

Звезда устроила фотосессию во время принятия солнечных ванн. Исполнительница надела купальник, который обнажил ее пышные формы. Опубликованный в социальных сетях кадр, на котором Айлиш бесстыдно оголила свою грудь, свел с ума мужчин.

В комментариях они осыпали знаменитость восторженными комплиментами. Фанаты призвали Билли больше никогда не прятать свое шикарное тело под бесформенной одеждой, которую она так любит. К тому же многие заметили секретную татуировку прямо под бюстом артистки.

Прежде кумир миллионов подростков клялась, что этот нательный рисунок в виде надписи будет всегда скрыт от посторонних глаз. Но что-то заставило Айлиш изменить свое мнение на этот счет.