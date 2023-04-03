Кумир 90-х Шура преобразился и поверг россиян в шок: что он с собой сделал

Артист не узнает себя в зеркале.

Шура предстал перед фанатами в необычном образе, чем не на шутку их испугал. Привыкшие к эпатажным образам «беззубого» артиста поклонники просто потеряли дар речи.

Времена, когда певец с крашеными волосами пел «Ты не верь слезам» на многомиллионную аудиторию в белой шубе и серебристых плавках, казалось, минули не так давно.

Новый имидж исполнитель показал в личном блоге. Одетый в пиджак, брюки и толстовку артист сидит на зеленом пуфе. На ногах — не экстравагантные ботинки или туфли на каблуках, а обычные кроссовки.

«В таком образе я себя и сам не узнал», — пошутил Шура.

В комментариях восприняли естественный вид исполнителя на ура.

«На человека стал похож», «Как тебе идет такой светлый, чистый, мужской лук», «Я в начале не узнала — кто это», — писали в комментариях.

Большая часть фанатов похвалила артиста за «чинный и благородный образ», отметив, что он смотрится лучше, нежели его сценическое амплуа.