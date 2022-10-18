Культурный шок по-советски: ахнете, увидев Кобзона на экранах

Эстрадный певец и народный артист Иосиф Кобзон принял участие в работе над несколькими десятками фильмов. В большинстве из них зрители слышали лишь его голос, озвучивавший песни за кадром — например, как в «Новых приключениях неуловимых» или в «Семнадцати мгновениях весны». Но были и такие работы, где исполнителю доверяли небольшие камео — эпизодические появления на экране.

Одно из них прописали в сюжете фильма «Мы, нижеподписавшиеся». Исполнитель «засветился» на экране всего на пару минут, сыграв самого себя. Кобзон интересовался у главного героя в исполнении Леонида Куравлева, где находится вагон-ресторан, а тот в ответ начинал ему петь его же песню. Эта встреча не имела никакого значения для сюжета, поэтому многие зрители удивились, увидев артиста на экране. Существует легенда, согласно которой режиссер «Семнадцати мгновений весны» Татьяна Лиознова так была благодарна Кобзону за песню к сериалу, что вставила сцену с ним в знак признательности в свой более поздний фильм.