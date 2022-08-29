Культура отмены была и в СССР: доказала «Самая обаятельная и привлекательная»

Гонениям за шутки подвергались не только на Западе.

На фоне списка дайверсити-требований к киноделам, каждодневным скандалам в СМИ и рушащихся из-за необдуманных слов карьер, кажется, что в Голливуде не осталось свободы для самовыражения. Культура отмены работает круглосуточно, подвергая опасности всех.

Россияне, глядя на это, с досадой качают головой, но не все знают и помнят, что жестокая машина контроля была и в отечественном кинопроизводстве, и речь не только о худсоветах.

В СССР поплатиться за неосторожную шутку можно было перед рядовыми зрителями, что доказала «Самая обаятельная и привлекательная». Так, за сцену, в которой фарцовщик в исполнении Игоря Ясуловича несколько раз восклицает «Она что, с Урала?», критикуя модный выбор героини Ирины Муравьевой, создателям пришлось извиняться.

Руководители Государственного комитета по кинематографии и режиссер комедии писали объяснительные, в которых заверяли, что никоим образом этой фразой не хотели принизить уральских женщин и подчеркивали, что реплика исходила от отрицательного персонажа.