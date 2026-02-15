Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Культовый ужастик «для взрослых» возвращается спустя 17 лет: сцены с полуголой Меган Фокс сводили зрителей с ума

Культовый ужастик «для взрослых» возвращается спустя 17 лет: сцены с полуголой Меган Фокс сводили зрителей с ума

15 февраля 2026 19:34
Культовый ужастик «для взрослых» возвращается спустя 17 лет: сцены с полуголой Меган Фокс сводили зрителей с ума

И без звезды «Горничной» сиквел обойтись не сможет.

В нулевые «Тело Дженнифер» казалось чем-то запретным, непонятным и безумно притягательным. Меган Фокс в роли демонической чирлидерши, пожирающей одноклассников, смотрелась настолько органично, будто это документалка. Фильм провалился в прокате, стал культовым, а теперь прошло 17 лет – и Дженнифер воскресла.

Сиквел с рейтингом 18+ официально запущен в разработку студией 20th Century Studios, и Аманда Сайфред, сыгравшая «зануду» Ниди, подтвердила свое участие. Правда, с условием:

«Я не буду делать это без Меган».

Классическое поведение лучшей подруги, даже если та пыталась тебя съесть.

Культовый ужастик «для взрослых» возвращается спустя 17 лет: сцены с полуголой Меган Фокс сводили зрителей с ума

Режиссер Карин Кусама и сценаристка Диабло Коди снова в деле. Кусама описывает идею сиквела как «безумную и веселую». Коди же годами твердила, что не закончила с этой историей, и искала продюсера с тугим кошельком и верой в проект. Похоже, нашла.

Что именно будет в новом фильме – тайна. Оригинал заканчивался смертью Дженнифер и отправкой Ниди в тюрьму за ее убийство. Но в мире культовых хорроров смерть – не приговор. Тем более для демона, которого кормили девственниками.

Сейчас, когда наследие фильма стало однозначно позитивным, сиквел выглядит шансом дать этой истории правильный финал. Или, как минимум, увидеть полуголую Фокс снова – но уже без токсичности в соцсетях, которая сопровождала первую часть.

Фото: Кадр из фильма «Тело Дженнифер» (2009)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Самый страшный монстр экранизаций Кинга — вовсе не Пеннивайз: в этом фильме враг реален, и от этого мороз по коже Самый страшный монстр экранизаций Кинга — вовсе не Пеннивайз: в этом фильме враг реален, и от этого мороз по коже Читать дальше 14 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Читать дальше 18 февраля 2026
Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Читать дальше 17 февраля 2026
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше