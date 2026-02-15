Культовый ужастик «для взрослых» возвращается спустя 17 лет: сцены с полуголой Меган Фокс сводили зрителей с ума

И без звезды «Горничной» сиквел обойтись не сможет.

В нулевые «Тело Дженнифер» казалось чем-то запретным, непонятным и безумно притягательным. Меган Фокс в роли демонической чирлидерши, пожирающей одноклассников, смотрелась настолько органично, будто это документалка. Фильм провалился в прокате, стал культовым, а теперь прошло 17 лет – и Дженнифер воскресла.

Сиквел с рейтингом 18+ официально запущен в разработку студией 20th Century Studios, и Аманда Сайфред, сыгравшая «зануду» Ниди, подтвердила свое участие. Правда, с условием:

«Я не буду делать это без Меган».

Классическое поведение лучшей подруги, даже если та пыталась тебя съесть.

Режиссер Карин Кусама и сценаристка Диабло Коди снова в деле. Кусама описывает идею сиквела как «безумную и веселую». Коди же годами твердила, что не закончила с этой историей, и искала продюсера с тугим кошельком и верой в проект. Похоже, нашла.

Что именно будет в новом фильме – тайна. Оригинал заканчивался смертью Дженнифер и отправкой Ниди в тюрьму за ее убийство. Но в мире культовых хорроров смерть – не приговор. Тем более для демона, которого кормили девственниками.

Сейчас, когда наследие фильма стало однозначно позитивным, сиквел выглядит шансом дать этой истории правильный финал. Или, как минимум, увидеть полуголую Фокс снова – но уже без токсичности в соцсетях, которая сопровождала первую часть.