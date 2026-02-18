Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился»

Сцена танца Винсента и Мии в «Криминальном чтиве» снималась 13 часов. Джон Траволта, профессиональный танцор, освоил движения за минуты, но Ума Турман чувствовала себя неуклюже и не могла расслабиться. Тарантино пошел на хитрость: показал актерам сцену из фильма Жана-Люка Годара «Посторонние», где герои танцуют для себя, не заботясь о зрителях. Это сработало.

Но читатели «Киноафиши» спустя годы заметили еще одну деталь, о которой сам Тарантино, возможно, даже не догадывается.

Движение руки Умы Турман в танце якобы подозрительно напоминает грацию Анастасии Вертинской из советского «Человека-амфибии» 1962 года. Та же плавность, та же почти гипнотическая траектория.

«Есть сцена танца, в которой в руке Вертинской четко улавливается движение руки Умы Турман. Думаю, что Тарантино даже не осознал, что в его эпизоде руки растут оттуда».

«Ох, я думал одному мне так показалось. Вот уж воистину, не украл, а вдохновился. Возможно, даже подсознательно».

Квентин Тарантино не раз признавался в любви к советскому кино, и «Человек-амфибия» — один из его любимых фильмов, потому такие выводы зрителей даже кажутся логичными.

Понятно, что Тарантино не копировал кадры. Скорее, образы из старой советской ленты осели где-то в подсознании режиссера и всплыли в самый нужный момент.

Так что танец, который стал символом американского кино 90-х, возможно, чуть-чуть говорит по-русски. И это прекрасно.

Ранее мы также писали: Даже Тарантино не знает, почему «Бешеные псы» называются именно так: нашел три главных версии – одна страннее другой