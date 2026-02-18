Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился»

Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился»

18 февраля 2026 17:09
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился»

Спустя годы киноманы заметили занятное совпадение.

Сцена танца Винсента и Мии в «Криминальном чтиве» снималась 13 часов. Джон Траволта, профессиональный танцор, освоил движения за минуты, но Ума Турман чувствовала себя неуклюже и не могла расслабиться. Тарантино пошел на хитрость: показал актерам сцену из фильма Жана-Люка Годара «Посторонние», где герои танцуют для себя, не заботясь о зрителях. Это сработало.

Но читатели «Киноафиши» спустя годы заметили еще одну деталь, о которой сам Тарантино, возможно, даже не догадывается.

Движение руки Умы Турман в танце якобы подозрительно напоминает грацию Анастасии Вертинской из советского «Человека-амфибии» 1962 года. Та же плавность, та же почти гипнотическая траектория.

«Есть сцена танца, в которой в руке Вертинской четко улавливается движение руки Умы Турман. Думаю, что Тарантино даже не осознал, что в его эпизоде руки растут оттуда».

«Ох, я думал одному мне так показалось. Вот уж воистину, не украл, а вдохновился. Возможно, даже подсознательно».

Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился»

Квентин Тарантино не раз признавался в любви к советскому кино, и «Человек-амфибия» — один из его любимых фильмов, потому такие выводы зрителей даже кажутся логичными.

Понятно, что Тарантино не копировал кадры. Скорее, образы из старой советской ленты осели где-то в подсознании режиссера и всплыли в самый нужный момент.

Так что танец, который стал символом американского кино 90-х, возможно, чуть-чуть говорит по-русски. И это прекрасно.

Ранее мы также писали: Даже Тарантино не знает, почему «Бешеные псы» называются именно так: нашел три главных версии – одна страннее другой

Фото: Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994), «Человек-амфибия» (1961)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами Читать дальше 21 февраля 2026
Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Читать дальше 18 февраля 2026
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит Читать дальше 22 февраля 2026
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9) Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9) Читать дальше 22 февраля 2026
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Читать дальше 22 февраля 2026
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы «Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы Читать дальше 22 февраля 2026
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше «Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше Читать дальше 22 февраля 2026
Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка» Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка» Читать дальше 22 февраля 2026
Американец посмотрел «Самую обаятельную и привлекательную»: вот что «зацепило» иностранца в комедии СССР спустя 40 лет Американец посмотрел «Самую обаятельную и привлекательную»: вот что «зацепило» иностранца в комедии СССР спустя 40 лет Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше