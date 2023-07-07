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Культовый советский фильм утаили от зрителей на пять лет: вот в чем дело

7 июля 2023 11:15
Культовый советский фильм утаили от зрителей на пять лет: вот в чем дело

У чиновников было свое мнение о ленте.

В советское время цензура внимательно следила за тем, какие картины выходят на экран. С ее подачи многие фильмы были забракованы и оказались на полке.

Эта участь постигла драму «Звезда» 1949 года. В основу сюжета легло произведение Эммануила Казакевича, а режиссером выступил Александр Иванов. Лента рассказывает о подвиге советских солдат во время войны. Разведчики получают информацию о контрнаступлении немцев, и командование решает отправить в тылы врага новые отряды.

Фильм не понравился ни цензорам, ни самому Сталину. Их разочаровала слишком слезливая концовка, которая лишает зрителей всякой веры в лучшее. По словам чиновников, такие картины деморализуют воинов и отбивают желание защищать родину.

Так «Звезда» оказалась на полке. Советские граждане увидели фильм спустя пять лет, когда умер Сталин. Картина нашла своего зрителя и стала культовой. В 2002 году вышла новая версия этой истории с Игорем Петренко в главной роли.

Культовый советский фильм утаили от зрителей на пять лет: вот в чем дело
Фото: Кадры из фильма «Звезда» (1949)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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