Культовый Sci-Fi с Уиллисом превратили в уникальный сериал: дважды набрал 100 % на RT, но россияне его бросали после 1 сезона

2 декабря 2025 20:03
«12 обезьян»

До высот последних сезонов многим проектам расти и расти.

10 лет назад канал Syfy рискнул выпустить сериал «12 обезьян» — вольную адаптацию культового фильма Терри Гиллиама 1995 года с Брюсом Уиллисом и Брэдом Питтом. Поначалу проект вызывал скепсис: без режиссёра оригинала, без звёзд первой величины, на канале с репутацией «развлекательного» sci‑fi.

Но шоу в итоге стало одним из самых изобретательных и продуманных сериалов 2010‑х, постепенно завоевав признание критиков и зрителей.

Суть истории: спасение человечества сквозь эпохи

В центре сюжета — постапокалиптический 2043 год. Заключённый Джеймс Коул (Аарон Стэнфорд) получает шанс изменить судьбу человечества: его отправляют в прошлое, чтобы предотвратить пандемию, ставшую причиной глобальной катастрофы.

В 2015 году он встречает вирусолога Кассандру Райли (Аманда Шулл), чьё предупреждение о грядущей угрозе запускает всю цепочку событий.

Вскоре к ним присоединяется Дженнифер Гойнс (Эмили Хэмпшир) — неординарная гениальная женщина, чья загадочная связь с надвигающимся апокалипсисом становится ключом к разгадке.

Вместе эта троица путешествует сквозь эпохи, разгадывает заговоры и пытается переписать будущее, балансируя на грани разрушения самих временных линий.

Эволюция качества: от осторожного старта к идеальному финалу

Примечательна траектория развития проекта. Первый сезон получил лишь 60 % на Rotten Tomatoes — многие сочли его затянутым из‑за неторопливого раскрытия правил путешествий во времени и постепенного знакомства с героями.

Однако уже второй сезон поднял планку до 92 %, а третий и четвёртый достигли идеальных 100 %, продемонстрировав, как сериал с каждым этапом становился всё сильнее, смелее и изобретательнее.

В чём секрет успеха?

Секрет притягательности «12 обезьян» кроется в гармоничном сочетании нескольких элементов.

Во‑первых, это поразительно стройный сюжет. Несмотря на множественные временные петли и параллельные линии, повествование остаётся логичным и напряжённым — каждая деталь находит своё место в общей картине.

Во‑вторых, это персонажи. Джеймс и Кассандра демонстрируют не только героические порывы, но и человеческие слабости, внутренние конфликты, постепенное сближение.

В‑третьих, сериал удивляет жанровым разнообразием. Зрители переносятся из дикого Запада в эпоху средневековых эпидемий, и каждая историческая локация проработана с поразительным вниманием к деталям.

Наконец, «12 обезьян» выходит за рамки зрелищных путешествий во времени, поднимая серьёзные философские вопросы: о свободе воли, цене жертв и самой возможности изменить предначертанное.

Почему зрители уходили после первого сезона?

Несмотря на очевидные достоинства, многие российские зрители бросали сериал после первых серий, и рейтинг 6.9 на КП тому в подтверждение. Причины этого лежат в особенностях подачи материала.

  • Медленный старт. Первый сезон сознательно закладывает фундамент истории, что могло разочаровать тех, кто ожидал мгновенного экшена.
  • Сравнение с оригиналом. Поклонники фильма Гиллиама не сразу приняли самостоятельный масштабный нарратив сериала, отличающийся по тональности и размаху.
  • Сложность сюжета. Многослойность повествования требовала внимательного просмотра — упущенные детали легко сбивали с толку.
Итог: скрытый шедевр, который стоит досмотреть

«12 обезьян» остаётся ярким примером того, как проект, начавшийся как осторожный ремейк, превратился в амбициозную эпопею о времени, судьбе и человеческой природе.

Четыре сезона и 47 серий проносятся на одном дыхании, не оставляя места скуке. А финал, мастерски закрывающий все сюжетные петли, становится достойной наградой тем, кто решился пройти этот путь до конца.

P.S. Кстати, Терри Гиллиам назвал идею сериала «очень глупой». Видимо, это только добавило создателям мотивации доказать обратное.

Алексей Плеткин
