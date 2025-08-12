Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Культовый Sci-Fi с Джилленхолом мог не выйти на экраны, но вмешался Нолан: переделал титры и лента стала шедевром

Культовый Sci-Fi с Джилленхолом мог не выйти на экраны, но вмешался Нолан: переделал титры и лента стала шедевром

12 августа 2025 09:25
Культовый Sci-Fi с Джилленхолом мог не выйти на экраны, но вмешался Нолан: переделал титры и лента стала шедевром

Режиссер еще не был суперизвестным, но уже имел вес в Голливуде. 

В начале нулевых Кристофер Нолан ещё не был культовым режиссёром, чьё имя могло продавать фильмы без трейлера. Но уже тогда он умел одно — находить золото среди нечистот, даже если другие продюсеры не замечали его.

Именно благодаря этому взгляду мы вообще узнали, что такое «Донни Дарко» с Джейком Джилленхолом.

История появления культового Sci-Fi

Культовый Sci-Fi с Джилленхолом мог не выйти на экраны, но вмешался Нолан: переделал титры и лента стала шедевром

История началась с Newmarket Films — маленькой компании, которая никогда не занималась прокатом. Она рискнула вложиться в триллер Нолана «Помни». Голливудские гиганты не поверили в проект, но он выстрелил, собрав $40 млн и вернув бюджет вчетверо. Для независимого кино — почти чудо.

И вот в руки Newmarket попадает ещё один «трудный ребёнок» — мистическая научная драма Ричарда Келли «Донни Дарко». Студии уже махнули рукой: слишком странно, слишком мрачно, непонятно, как продать. Лента ходила по кабинетам, но никто не хотел рисковать.

Нолан утвердил, переписав титры

Культовый Sci-Fi с Джилленхолом мог не выйти на экраны, но вмешался Нолан: переделал титры и лента стала шедевром

Тогда решают устроить закрытый показ и приглашают Нолана с женой и продюсером Эммой Томас. После «Помни» их мнение в Newmarket воспринимали как сигнал к действию.

И когда экран погас, Нолан с Томас даже не дали остыть креслам — просто развернулись к руководителям и сказали: этот фильм обязан попасть в кинотеатры, но с одним условием. Они предложили режиссёру Келли добавить в титры важную деталь: после даты каждого события указывать, сколько осталось до «дня Х».

Эта простая вставка превратила атмосферу в бомбу замедленного действия — каждая сцена с титрами нагоняла жути, уровень саспенса рос как на дрожжах.

Результат мы знаем: «Донни Дарко» стал культовой работой, фильмом, который цитируют и обсуждают двадцать лет спустя. Но если бы в тот вечер Нолан промолчал, лента могла бы тихо сгнить на полке, так и не дойдя до зрителя. Ирония в том, что автор «Помни» сам стал для неё живой памяткой: никогда не забывать, кто дал тебе шанс.

Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Донни Дарко» (2001)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя Читать дальше 13 августа 2025
Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было Читать дальше 12 августа 2025
Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз Читать дальше 12 августа 2025
Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures Читать дальше 12 августа 2025
«Иногда мне нравятся ошибки»: так вот где Бертон черпал идеи — два забытых хоррора в списке его любимых «Иногда мне нравятся ошибки»: так вот где Бертон черпал идеи — два забытых хоррора в списке его любимых Читать дальше 12 августа 2025
Когда людоед — не фигура речи: самая жуткая теория о Фионе в первом «Шреке» слишком жестока, чтобы быть правдой — но увы Когда людоед — не фигура речи: самая жуткая теория о Фионе в первом «Шреке» слишком жестока, чтобы быть правдой — но увы Читать дальше 11 августа 2025
Шутки кончились: иностранцы выбрали лучший фильм со Стэйтемом — у россиян есть повод ухмыльнуться Шутки кончились: иностранцы выбрали лучший фильм со Стэйтемом — у россиян есть повод ухмыльнуться Читать дальше 11 августа 2025
Самый мерзкий злодей в истории кино: император из «Гладиатора» — кем он был и кто убил его на самом деле (спойлер: не Максимус) Самый мерзкий злодей в истории кино: император из «Гладиатора» — кем он был и кто убил его на самом деле (спойлер: не Максимус) Читать дальше 11 августа 2025
Вы точно не знали этого про фильм «Как приручить дракона»: теперь придется бежать в магазин, чтобы купить все части Вы точно не знали этого про фильм «Как приручить дракона»: теперь придется бежать в магазин, чтобы купить все части Читать дальше 11 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше