Культовый маньяк, горе-космонавт и Джокер: лишь 3 актера могут заменить Деппа-Воробья в «Пиратах…» так, чтоб не было мучительно больно

18 ноября 2025 20:03
Перечислям зрительских фаворитов.

Чем ближе старт съемок «Пиратов Карибского моря 6», тем громче слухи о возможном возвращении Джонни Деппа. Но шанс камбэка всё ещё выглядит призрачным, официальных анонсов все нет – благо, широкая публика уже давно определилась, кто мог бы встать у руля Черной жемчужины под все той же треуголкой.

ScreenRant предложил три идеальных замены на роль Джека Воробья.

В первую очередь, конечно же, Мадс Миккельсен. Главный аргумент в его пользу прост: однажды он уже встал на место Деппа, когда во «Фантастических тварях» заменил его в образе Гриндельвальда, и, признаем: кашу не испортил. Ведь это сделали до него.

Правда, в случае с «Пиратами», даже при всех неоспоримых талантах Миккельсена ему пришлось бы заполнять куда более широкое пространство – фактически тянуть на себе весь перезапуск.

Мэттью Макконахи ещё в начале нулевых рассматривали на роль капитана. ScreenRant подчёркивает: популярность МакКонахи пережила столько взлетов и падений, сколько не снилось ни одному пирату во время шторма, а споры о том, каким стал бы Джек в его исполнении, не затихают до сих пор.

Наконец, Хоакин Феникс обладает всем необходимым: признанием критиков, умением балансировать между авторским кино и блокбастерами и мощнейшей драматической отдачей.

Единственный нюанс: актёр давно избегает лёгкого приключенческого материала, и после «Джокера» потребность в крупных студийных проектах у него отпала полностью. Но кто знает, вдруг ради шестых «Пиратов» он бы сделал исключение?

Ранее мы также писали: Джонни Депп возвращается – только не на корабль: новая роль окончательно уводит его от «Пиратов Карибского моря 6»

Фото: Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007) и других фильмов
Алексей Плеткин
