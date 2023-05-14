Культовый «Король лев» оказался плагиатом: доказательства шокируют

Американские мультипликационные фильмы считаются одними из самых лучших во всем мире. Множество сказок были экранизированы именно благодаря голливудским киностудиям. Но порой режиссеры и продюсеры вдохновляются не только литературными произведениями.

К примеру, любимый всеми мультик «Король Лев» всего лишь плагиат японской манги «Император джунглей», которая вышла на экраны в 1965 году. При просмотре зрители сразу замечают визуальное сходство между двумя картинами. В обеих есть лев со шрамом, мерзкие гиены, мандрил и веселая птичка. К тому же главный герой теряет своего отца и затем встречает его призрак.

Говорили, что «Дисней» даже заплатил японским мультипликаторам, создавшим мангу, за эту идею. Однако последние упорно отвергали эти слухи. Но судиться с американской студией не стали, поскольку выиграть дело и получить компенсацию за плагиат у крупнейшего медиаконгломерата практически невозможно.