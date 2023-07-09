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Культовый «Клон» пересняли: больше всего не повезло Мухаммеду и Латифе

9 июля 2023 08:30
Культовый «Клон» пересняли: больше всего не повезло Мухаммеду и Латифе

Вместо успеха получился пожизненный позор.

Легендарный сериал «Клон» покорил сердца телезрителей по всему миру. Неудивительно, что на волне оглушительного успеха многие киношники взялись за ремейки.

Так, «Клон» решили переснять в Мексике. Однако сериал забросали гнилыми помидорами, и вот почему. Мексиканская версия получилась в разы слабее оригинала из-за скудных декораций и невнятной актерской игры.

Больше всего от создателей досталось семейству Мохаммеда и Латифы. В бразильской версии эта чета была почти образцовой: супруги души не чаяли друг в друге и сумели найти подход к детям, пусть и через тернии. Все четверо актеров сыграли свои роли убедительно, и между ними чувствовалась связь. А вот у мексиканцев получилась лишь жалкая копия.

Члены семьи Мохаммеда выглядели отчужденными, словно они друг другу никто. Актеров подобрали не так удачно, как в оригинале — здесь дети совсем не походили на экранных родителей. Также зрители отметили, что Самира не сумела передать всю гамму переживаний героини, которые ее терзали.

Культовый «Клон» пересняли: больше всего не повезло Мухаммеду и Латифе
Фото: Кадры из сериала «Клон»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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