Культовый хоррор «Звонок» оброс спин-оффами и сиквелами: разбираемся, в каком порядке смотреть (и стоит ли вообще)

С тех пор, как страшная девочка со взбившимися черными волосами впервые вылезла из телевизора, прошло уже больше двадцати лет — и за это время «Звонок» успел обрасти ремейками, сиквелами, спин-оффами и даже странным кроссовером. Накопилась целая полка хорроров — на любой вкус. Разбираемся, с чего все началось и стоит ли смотреть все подряд (спойлер: нет).

Франшиза включает десятки фильмов, в которых фигурирует та самая Садако — или, как ее называют американцы, Самара. Далеко не все картины являются прямыми продолжениями друг друга. Первыми пугающую историю о загадочной видеокассете экранизировали энтузиасты из Южной Кореи в 1995 году. Однако настоящую популярность она получила благодаря другим авторам. Вселенную лучше всего разделить на японскую и американскую — их фильмы получили статус культовых.

Японская серия:

«Звонок» (1998);

«Спираль» (1998);

«Звонок 2» (1999);

«Звонок 0: День рождения» (2000);

«Проклятье 3D» (2012);

«Проклятье 3D 2» (2013);

«Проклятье противостояние» (2016);

«Звонок: Последняя глава» (2019);

«Проклятье: Разгадка» (2022).

Из всей японской франшизы особенно выбивается фильм «Спираль» — малоизвестное и довольно странное продолжение оригинального «Звонка». Если вы его еще не видели, но обожаете щекотать себе нервы и ностальгировать по старым хоррорам, то самое время насыпать попкорн.

В целом, фильмы до 2012 года считаются классикой жанра. А вот последующие — скорее попытка выжать максимум из узнаваемого имени. Чего стоит хотя бы «Проклятье противостояние», где Садако сталкивается с Каяко из «Проклятия». Два самых страшных кошмара любого ребенка из нулевых — на одном экране. Звучит страшно, но по итогу это идеальное кино, которое можно посмотреть с друзьями, чтобы… посмеяться.

Американская серия:

«Звонок» (2002);

«Звонок 2» (2005);

«Звонки» (2016).

Американская вселенная «Звонка» — это ремейк, адаптированный под западную аудиторию. Вместо Садако — Самара. Вместо японской мифологии — психиатрия, детские травмы и мрачная американская глубинка.

Третья часть появилась спустя 11 лет, чтобы осовременить легенду: теперь проклятие может попасть в интернет. Многие считают, что американская версия потеряла философскую глубину японского оригинала — но зато визуально получилась куда сочнее и стильнее. Внимания и уважения данная фрашиза, как минимум, за выслугу лет, заслуживает.

От девочки-призрака — к другому монстру поп-культуры, только уже пиратскому. Мы попытались разобраться в хронологии «Ван-Пис»: тысяча серий, десятки арок, таймскипы, флешбеки и герои с травматичным прошлым. Почти не сошли с ума.