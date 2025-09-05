Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Культовый фильм Рязанова, который вы смотрели тысячу раз, основан на реальных событиях: мало кто знает, о какой картине речь

Культовый фильм Рязанова, который вы смотрели тысячу раз, основан на реальных событиях: мало кто знает, о какой картине речь

5 сентября 2025 10:23
Культовый фильм Рязанова, который вы смотрели тысячу раз, основан на реальных событиях: мало кто знает, о какой картине речь

Удивительно, но факт.

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» давно стал неотъемлемой частью новогодних праздников. Кажется, мы знаем его наизусть — от песни про «везучего человека» до реплики «Какая гадость эта ваша заливная рыба!». Но мало кто догадывается, что легендарная история с баней и поездкой в чужую квартиру выросла не из фантазии сценаристов, а из вполне реального случая.

Ещё в 1969 году Рязанов и его соавтор Эмиль Брагинский написали пьесу «С лёгким паром, или Однажды в новогоднюю ночь…». Идея сюжета пришла к ним после рассказа знакомых: один их приятель 31 декабря сходил в баню, затем отправился к друзьям на годовщину свадьбы и там крепко выпил.

Как розыгрыш превратился в классику

Культовый фильм Рязанова, который вы смотрели тысячу раз, основан на реальных событиях: мало кто знает, о какой картине речь

Один из гостей решил пошутить и отправил подвыпившего товарища на Киевский вокзал. Тот купил билет, оказался в купе и уехал в Киев — с веником, портфелем и 15 копейками в кармане. Версия эта настолько колоритная, что даже обросла легендой: шутником будто бы был композитор Никита Богословский. Но сам маэстро категорически отрицал свою причастность к розыгрышу.

Так или иначе, именно этот анекдот из жизни лёг в основу сценария. Рязанов и Брагинский лишь перенесли действие в Москву и Ленинград и добавили романтическую линию, подарив советскому кино бессмертную классику, без которой трудно представить зиму и Новый год.

А здесь припасли для вас тест на знание советского кинематографа, с которым справятся только настоящие гуру.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не было никакой «3-ей улицы Строителей» ни в Москве, ни в Питере: главные кадры «Иронии судьбы» снимали совсем в другом месте Не было никакой «3-ей улицы Строителей» ни в Москве, ни в Питере: главные кадры «Иронии судьбы» снимали совсем в другом месте Читать дальше 5 сентября 2025
Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца Читать дальше 3 сентября 2025
«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил «Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил Читать дальше 1 сентября 2025
«Статисты!»: Ливанов назвал лучшего Шерлока в истории — а Кэмбербэтчу и Дауни-младшему досталось по первое число «Статисты!»: Ливанов назвал лучшего Шерлока в истории — а Кэмбербэтчу и Дауни-младшему досталось по первое число Читать дальше 6 сентября 2025
Плакаты с ее лицом украшали Москву в 60-х, а мужем стал красавец Абдулов: жизнь главной любимицы СССР резко пошла под откос — личное горе всему виной Плакаты с ее лицом украшали Москву в 60-х, а мужем стал красавец Абдулов: жизнь главной любимицы СССР резко пошла под откос — личное горе всему виной Читать дальше 4 сентября 2025
«И впрямь дешевка»: Лебедев назвал «отвратительным» культовый советский фильм — россияне поддержали «И впрямь дешевка»: Лебедев назвал «отвратительным» культовый советский фильм — россияне поддержали Читать дальше 2 сентября 2025
На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма Читать дальше 2 сентября 2025
«Как не потрогать такую?!»: на съемках этого фильма СССР произошел странный случай — тогда умолчали, а сейчас не стали бы «Как не потрогать такую?!»: на съемках этого фильма СССР произошел странный случай — тогда умолчали, а сейчас не стали бы Читать дальше 1 сентября 2025
«Альфа-самец получает отказ от девушки…»: только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шуточным описаниям (тест) «Альфа-самец получает отказ от девушки…»: только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шуточным описаниям (тест) Читать дальше 6 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше