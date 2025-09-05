Культовый фильм Рязанова, который вы смотрели тысячу раз, основан на реальных событиях: мало кто знает, о какой картине речь

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» давно стал неотъемлемой частью новогодних праздников. Кажется, мы знаем его наизусть — от песни про «везучего человека» до реплики «Какая гадость эта ваша заливная рыба!». Но мало кто догадывается, что легендарная история с баней и поездкой в чужую квартиру выросла не из фантазии сценаристов, а из вполне реального случая.

Ещё в 1969 году Рязанов и его соавтор Эмиль Брагинский написали пьесу «С лёгким паром, или Однажды в новогоднюю ночь…». Идея сюжета пришла к ним после рассказа знакомых: один их приятель 31 декабря сходил в баню, затем отправился к друзьям на годовщину свадьбы и там крепко выпил.

Как розыгрыш превратился в классику

Один из гостей решил пошутить и отправил подвыпившего товарища на Киевский вокзал. Тот купил билет, оказался в купе и уехал в Киев — с веником, портфелем и 15 копейками в кармане. Версия эта настолько колоритная, что даже обросла легендой: шутником будто бы был композитор Никита Богословский. Но сам маэстро категорически отрицал свою причастность к розыгрышу.

Так или иначе, именно этот анекдот из жизни лёг в основу сценария. Рязанов и Брагинский лишь перенесли действие в Москву и Ленинград и добавили романтическую линию, подарив советскому кино бессмертную классику, без которой трудно представить зиму и Новый год.