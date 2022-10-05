Культовый фильм «Летят журавли» снова покажут в кино: дата объявлена

Культовый фильм «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозова снова выйдет в отечественный прокат — на этот раз в формате 4К. Это случится уже 13 октября в канун 65-й годовщины мировой премьеры фильма.

В основе фильма лежит написанная еще во время войны пьеса драматурга Виктора Розова, которая называется «Вечно живые». Михаил Калатозов впервые увидел ее на сцене «Современника» и практически сразу предложил Розову написать сценарий для будущей картины. Но никто из них не мог и предполагать, что получится снять ленту, которая навсегда изменит мировое кино и заставит людей совсем иначе смотреть на войну.

Успех ленты в мире был по-настоящему огромным. Уже в 1958 году, всего через год после выхода в прокат, «Летят журавли» удостоились в Каннах главного приза — Золотой пальмовой ветви. Ни до, ни после этого ни один из отечественных фильмов не добивался подобного результата.

Знаменитый режиссер Клод Лелуш признавался, что эта картина — настоящее чудо, лучше которого он не видел ничего в своей жизни. А сыгравшая главную роль Татьяна Самойлова навсегда вписала свое имя в мировой кинематограф и стала одной из лучших актрис XX века.