Культовый фильм для всего мира: мужчины в СССР его ненавидели

В 1979 году состоялась премьера фильма Георгия Данелии «Осенний марафон». Ленту он снял по сценарию на основе пьесы «Горестная жизнь плута» Александра Володина. Олег Басилашвили сыграл мужчину, который разрывался между законной супругой и любовницей и вынужден был вести двойную жизнь.

Причем зарубежные зрители увидели драматическую комедию раньше, чем в СССР. Летом картину показали на Венецианском кинофестивале, а несколькими неделями позже еще и в Испании. Фильм получил отличные отзывы критиков и многочисленные премии, став культовым для всего мира.

А вот успех ленты в СССР оказался омрачен критическими высказываниями зрителей. Данелию ругали женщины, которые были в положении жен изменщиков или любовниц. По их мнению, картина демонстрировала только беспросветную жизнь подобных героинь. А мужчины даже возненавидели фильм, ведь в нем показали все отговорки, которыми неверные супруги пользовались каждый день, чтобы улизнуть от семьи, пишет автор ЖЖ filmgourmand . Изменщики считали, что Данелия рассекретил их и тем самым подставил всех представителей сильного пола.