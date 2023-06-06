Культовые «американские» конфеты придумали в России: вы их точно пробовали

В XIX веке одним из самых знаменитых кондитеров в России был Алексей Абрикосов. Его сладости обожали все от мала до велика. А кроме того, он постоянно изобретал что-то новое, чтобы заинтересовать покупателей и порадовать детей. Одно из его изобретений дошло и до нашего времени. Однако волею судьбы сложилось так, что теперь все уверены: лакомство пришло к нам из Америки.

Внук крепостного Алексей Абрикосов сумел достичь в своем деле таких высот, которых достичь не удавалось ранее почти никому. Немалую роль в этом сыграла и богатая фантазия кондитера. Он постоянно придумывал какие-то новые маркетинговые ходы или необычные сладости. Например, именно он придумал названия конфет «Раковая шейка» и «Гусиные лапки». Целью было сначала удивить, разжечь любопытство покупателя, а потом с помощью высокого качества и вкуса сделать его постоянным.

Еще одним необычным изобретением Алексея Ивановича были шоколадные зайцы. Они имели бешеный успех, но фабриканту было и этого недостаточно. И тогда он изобрел киндер-сюрприз. Конечно, не совсем в том виде и под другим названием. Но идея шоколадного яйца с сюрпризом внутри принадлежала именно Абрикосову, а не американцам, как принято думать сейчас.