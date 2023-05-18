Культовую сцену из «Операции "Ы"» украли у иностранцев: россияне разочарованы

Леонид Гайдай обожал разные пародии и отсылки, распознать которые мог далеко не каждый зритель. Комедия «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» не так-то проста, как кажется.

В новелле «Наваждение» есть отрывок, где Шурик увлеченно читает книгу случайной девушки из автобуса. Затем герой следует за ней как под гипнозом и оказывается у нее дома. Шурик и Лида настолько погружены в книгу, что не замечают друг друга. Немного погодя они оказываются в кровати в нижнем белье, где продолжают читать учебник.

Эта сюжетная линия была «скопирована» из известного венгерского журнала «Лудаш Матьи». В нем опубликовали карикатуру, где мужчина точно так же следует за дамой с книгой и оказывается у нее дома в кровати. При этом оба увлеченно читают и тоже не замечают друг друга.

Карикатура была опубликована за четыре года до выхода фильма, поэтому вывод очевиден. Гайдай вдохновился занятной сценкой и включил ее в историю про студента.

Это откровение разочаровало россиян, обвинивших режиссера в плагиате. Авторитет Леонида Иовича упал в глазах многих. Однако другие заступились за него и назвали этот жест отсылкой для самых просвещенных.