Культовую «Матрицу» запретили к показу: узнав причину, вы испытаете шок

Трилогия «Матрица» стала мировым хитом. Эволюционная картина ознаменовала новую эру в мире кино и подняла спецэффекты на новый уровень. Однако вторую часть этой философской фантастики показали не во всех странах. И вот почему.

Так, картина «Матрица: Перезагрузка» была строго запрещена в Египте. Дело в том, что в этой части трилогии раскрывалась проблема поиска Творца матрицы. По мнению религиозных египтян, сомневаться в создании всего сущего на Земле настоящим верующим не полагается. Комитет цензоров заявил, что речь не идет о каком-то конкретном эпизоде, а о сюжете и посыле фильма в целом.

Вторая причина, по которой прокатчики не стали показывать картину, кроется в обилии сцен насилия. Официальное заявление цензоров гласит, что фильм нарушит социальный покой граждан.

Также в Китае под запрет попала легендарная картина «Назад в будущее», вышедшая в 1985 году. Чиновники решили, что этот «легкомысленный и наивный фильм» противоречит государственной идеологии.

Фильм-катастрофа «2012» про апокалипсис официально запретили в Северной Корее. Дело в том, что в этом же году Ким Ир Сену исполнялось 100 лет, а кино о конце света было просто не к месту.