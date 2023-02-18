Культовому Дункану Маклауду 63 года: опешите, увидев его сегодня (фото)

Легендарный сериал «Горец», вышедший в 90-х, стал мировым хитом. Главную роль исполнил Эдриан Пол, перевоплотившийся в культового Дункана Маклауда.

Актер стал известным в середине 80-х, когда появился в экранизации рассказа Эдгара По «Маска красной смерти». Также он снялся в сериалах «Красавица и Чудовище» с Линдой Хэмилтон и «Она написала убийство». «Горец» стал вершиной творчества в кинокарьере британского артиста.

После своего триумфа он начал активно сниматься, но былой популярности уже не смог достичь. Эдриан также занимался продюсированием и даже создал собственную компанию Filmblips Inc.

Сегодня экранному Маклауду 63 года, и он по-прежнему следит за своей физической формой. Стоит сказать, что эти труды не напрасны: в своем возрасте Эдриан выглядит просто потрясающе. Он ничуть не поправился за последние 30 лет. Также Пол обзавелся щетиной и избавился от своей фирменной шевелюры. Актер часто делится своими снимками и видео в соцсетях, чем несказанно радует поклонников.