Культовое фэнтези с $1 500 000 000 в прокате – жалкий плагиат «Властелина колец»? Толкин верил в это до самой смерти

11 февраля 2026 16:40
Писатель не сомневался, что коллега многое у него подсмотрел.

Джон Р. Р. Толкин и Клайв С. Льюис были близкими друзьями, членами одного литературного кружка. Но это не помешало профессору испытывать глубокую, почти принципиальную неприязнь к «Хроникам Нарнии» – циклу, который позже собрал в прокате полтора миллиарда долларов.

Толкин считал мир Нарнии творчески несостоятельным. Его раздражала эклектика: фавны, говорящие бобры и Санта-Клаус существуют в одной вселенной без внутренней логики.

Для автора, потратившего годы на выстраивание языков и хронологии Средиземья, это был признак «ленивого» творчества – «истории о выдуманном мире, у которого нет выдвинутой истории».

Но главная претензия была глубже. Толкин подозревал Льюиса в плагиате. В «Космической трилогии» Льюиса встречаются прямые заимствования: «Нуминор», «Истинный Запад», фраза «они уничтожат Средиземье».

По воспоминаниям современников, Толкин однажды прозрачно намекнул общему другу на это, считая коллегу-писателя «слишком впечатлительным» к чужим идеям.

Третий пункт раздора – религия. Будучи глубоко верующим католиком, Толкин терпеть не мог аллегории, а Нарния была для него именно грубой аллегорией, где Аслан – это просто «Иисус в шкуре льва».

Льюис же настаивал, что создал не аллегорию, а «предположение»: что бы было, если бы Христос пришел в волшебную страну. Для Толкина такая трактовка была кощунственным упрощением.

При этом профессор высоко ценил Льюиса как друга и критика, признавая, что без его поддержки «Властелин Колец» мог не быть завершен. Но творчество коллеги – особенно его коммерчески успешный «плагиат» – он так и не принял.

Алексей Плеткин
