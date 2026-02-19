Оповещения от Киноафиши
Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда

19 февраля 2026 15:42
Режиссер, очевидно, ничего такого не закладывал, но фанатов фильма уже не остановить.

Почти в самом конце «Крестного отца 2» есть эпизод, от которого, с недавних пор, у зрителей мороз по коже. А ведь казалось бы – всего-то типичный итальянский семейный ужин: шум, споры, вспышки темперамента.

Фредо вскакивает первым. Сонни выходит следом. Том Хейген тоже покидает стол. В кадре остается только Майкл – холодный, отстраненный, уже почти одинокий. Тогда это выглядело как метафора распада клана. Спустя десятилетия эпизод воспринимается буквально.

Актеры, сыгравшие этих персонажей, ушли из жизни в том же порядке.

Джон Казале, сыгравший Фредо, умер в 1978-м – слишком рано, в 42 года. Джеймс Каан, экранный Сонни, скончался в 2022-м.Теперь не стало и Роберта Дюваля – Тома Хейгена. С его уходом эта символическая «цепочка» замкнулась.

Разумеется, никакого мистического предсказания тут нет. Но совпадение слишком печальное, чтобы его не заметить.

В фильме уход братьев означал крушение прежней семьи Корлеоне. В жизни – постепенное прощание с тем поколением актеров, которое сделало сагу Фрэнсиса Форда Копполы бессмертной.

Сегодня сцена за столом смотрится иначе. В ней уже не только предвестие одиночества Майкла, но и ощущение времени, которое неизбежно забирает даже самых великих.

Фото: Кадр из фильма «Крестный отец 2» (1974)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
