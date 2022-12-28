Культовая «Игра престолов» не у дел: не поверите, но ее превзошел турецкий сериал

Турецкий кинематограф становится все более популярным — новые проекты выходят один за другим и могут похвастаться довольно высокими рейтингами. Один из сериалов и вовсе рискует войти в историю — так сильно он полюбился публике.

Казалось бы, повторить успех культовой «Игры престолов», за сюжетом которой наблюдал без преувеличения весь мир, попросту невозможно. Но турецкие режиссеры доказали обратное, когда сняли сериал «Постучись в мою дверь», премьера которого состоялась в 2020 году.

За этой историей любви наблюдали в 85 странах мира, а тег сериала набрал в Сети 8,5 миллионов твитов, тем самым обогнав легендарное фэнтези. Не исключено, что подобной популярностью сериал обязан исполнителям главных ролей — Керему Бюрсину и Ханде Эрчел.

Воплотившие влюбленных звезды признались, что закрутили роман и в реальной жизни, чем вызвали повышенный интерес к картине. Впрочем, вскоре после окончания съемок пара распалась, чем немало разочаровала поклонников и заставила всех говорить о том, что эти отношения были всего лишь пиар-ходом.