Культовая фраза из «Иронии судьбы» — чистая импровизация: Яковлев просто сказал, как чувствовал — теперь ее повторяют миллионы

«Ирония судьбы, или С легким паром!» — фильм культовый, любимый поколениями. Его разбирали на цитаты — чего только стоят: «Тепленькая пошла!» или «Господи, как скучно мы живем! В нас пропадает дух авантюризма!». Эти фразы уже давно стали частью повседневной речи. Но есть еще одна легендарная реплика, о которой сейчас и пойдет речь — она не была прописана в сценарии, а появилась как чистая импровизация актера.

Помните момент, когда печальный Ипполит (Юрий Яковлев) садится за праздничный стол и берется за заливную рыбу? Конечно, помните — а как иначе. Тогда он произносит: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!»

Блюдо действительно было невкусным. Но вовсе не из-за кулинарных талантов съемочной группы — у реквизиторов просто не было холодильника. Тарелка с деликатесом долго стояла за кадром, дожидаясь своего часа, и, видимо, успела немного испортиться.

Когда Яковлев попробовал рыбу, он дал абсолютно искреннюю оценку — именно эта фраза и попала в фильм, сделав сцену по-настоящему легендарной.

Однако режиссер Эльдар Рязанов мог легко убрать отступления от сценария при монтаже. Ему ведь пришлось серьезно «резать» итоговый вариант, так как трехчасовую ленту не котировали кинотеатры. Благо, цитата осталась, а полноценную картину со всеми дорогими режиссеру сценами каждый год показывают по телевизору.

Иногда актерам приходится сталкиваться с вещами похуже, чем протухшая заливная рыба. Вот, например, Сергей Безруков, сыгравший Иешуа в «Мастере и Маргарите», прошел через настоящие мучения. Ни пост, ни дисциплина не подготовили его к главной сцене.