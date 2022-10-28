Культовая «Анжелика» стала жертвой советской цензуры: сейчас над причиной смеются

Серия фильмов об Анжелике, героине романов Сержа и Анн Голон, буквально взорвала мировой прокат. Имел успех проект и в Советском Союзе: около 40 миллионов зрителей пришли на показ каждой из картин. Вот только случилось это лишь спустя 20 лет после их создания.

И если публика была довольна содержанием нашумевших фильмов, то советская цензура, напротив, пришла в ужас от увиденного. Не секрет, что в СССР секса не было, а вот история раскрепощенной маркизы была полна откровенных постельных сцен.

Впоследствии любые намеки на интимную близость были безжалостно вырезаны — дошло до того, что из двух последних фильмов сделали один. Вдобавок к этому, как пишет портал «Новый очаг» , критики установили жесткий возрастной ценз «16+». Сегодня над этим лишь смеются, а тогда зрители даже не догадывались о том, чего лишись из-за принципиальной позиции представителей худсовета.