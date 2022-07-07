Культ личности Рязанова одной фразой разрушил Гостюхин из «Дальнобойщиков»

После успеха «Иронии судьбы» Эльдар Рязанов, как утверждали работавшие с ним актеры, превратился в настоящего небожителя. Ему было позволено то, о чем другие режиссеры могли только мечтать. Постановщик мог давать артистам роли без проб, отстаивать спорные сцены и «выбивать» необходимый бюджет.

Все привилегии Рязанов с лихвой компенсировал нетленками, которые и спустя десятки лет пересматривает вся страна. Однако пришел момент, когда череде культовых кинолент за его авторством пришел конец. На это в разговоре с E1.RU пожаловался Владимир Гостюхин:

«Кино стало очень коммерческой историей: режиссеров много, а все великие мастера куда-то утонули. Рязанов в итоге стал снимать хрен его знает что».

С 90-х фильмы режиссера действительно стали получать все более низкие оценки. Худшей работой Эльдара Александровича признали «Карнавальную ночь 2», которая получила 2,7 баллов рейтинга из 10.

Помните Пуговку из "Папиных дочек"? Гляньте, что с ней стало