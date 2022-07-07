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Культ личности Рязанова одной фразой разрушил Гостюхин из «Дальнобойщиков»

7 июля 2022 08:33
Культ личности Рязанова одной фразой разрушил Гостюхин из «Дальнобойщиков»

Актер выдал неприглядную правду о режиссере.

После успеха «Иронии судьбы» Эльдар Рязанов, как утверждали работавшие с ним актеры, превратился в настоящего небожителя. Ему было позволено то, о чем другие режиссеры могли только мечтать. Постановщик мог давать артистам роли без проб, отстаивать спорные сцены и «выбивать» необходимый бюджет.

Все привилегии Рязанов с лихвой компенсировал нетленками, которые и спустя десятки лет пересматривает вся страна. Однако пришел момент, когда череде культовых кинолент за его авторством пришел конец. На это в разговоре с E1.RU пожаловался Владимир Гостюхин:

«Кино стало очень коммерческой историей: режиссеров много, а все великие мастера куда-то утонули. Рязанов в итоге стал снимать хрен его знает что».

С 90-х фильмы режиссера действительно стали получать все более низкие оценки. Худшей работой Эльдара Александровича признали «Карнавальную ночь 2», которая получила 2,7 баллов рейтинга из 10.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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