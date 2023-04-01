Кулинарный тест: приготовьте пиццу и узнайте, что вы за человек

Кажется, нет на свете ни одного человека, равнодушного к пицце. Ведь это итальянское лакомство можно приготовить так, что она придется по вкусу и любителю мяса, и вегетарианцу, и сладкоежке. Кстати, традиционное приготовление пиццы давно признано настоящим искусством. Это не шутки - несколько лет назад неаполитанская пицца и мастерство ее изготовления были внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Для этого почти два миллиона человек подписали соответствующую петицию. Неаполь - город, богатый на пиццайоло, именно так называют мастеров, которые обладают особой кулинарной техникой. Для того, чтобы тесто насытилось кислородом, тесто особым образом подбрасывают в воздух. Порой приготовление пиццы даже сопровождается пением и рассказыванием историй, это целый ритуал, наблюдать за которым необычайно интересно. В Неаполе и во всей Италии искусством пиццайоло необыкновенно гордятся, и признание со стороны ЮНЕСКО для жителей города и страны имеет особую ценность.

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