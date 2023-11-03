Куликова пострадала из-за «Склифосовского»: ее откровение может привести к скандалу

Мария Куликова прославилась в далеком 2002 году благодаря роли Нади в сериале «Две судьбы». Проект вознес красавицу на вершину шоу-бизнеса. Помогли закрепить успех артистки картины «Разрешите тебя поцеловать», «С приветом, Козаностра», «Доярка из Хацапетовки» и, конечно же, «Склифосовский».

Звезда снимается в телефильме уже более десяти лет. Медицинская драма покорила миллионы зрителей. Однако вместе с бешенной популярностью в жизнь Куликовой пришли и безумные фанаты. Некоторые люди не понимают, что нарушают границы артистки и вторгаются в частное пространство.

В интервью порталу Леди Mail артистка поведала, что у нее было немало «проблематичных историй» с безумными почитателями. Мария Куликова призналась, что из-за своей эмпатии и эмоциональности воспринимает такие ситуации близко к сердцу.