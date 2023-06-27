Кукле Суок из «Трех толстяков» прочили ошеломительную карьеру: куда она пропала

Лина Бракните прославилась еще в юности. Именно она перевоплотилась в гимнастку Суок в «Трех толстяках» Алексея Баталова и в Дубравку в картине Радомира Василевского. Зрители были очарованы талантом девочки и не сомневались, что она станет одной из главных артисток страны. Однако жизни Лины сложилась совершенно иначе.

Так, после окончания школы Бракните действительно планировала связать свою жизнь с кино. Но она побоялась поступать на актерский факультет в вуз Вильнюса, так как там, по слухам, совсем не рады были детям-актерам. Не хотелось ей переезжать и в Москву или в Ленинград, поэтому она решила окончить свою карьеру.

«Наверное, я просто пресытилась этой профессией», — признавалась звезда экрана в одном из интервью.

Бракните изучала историю в родном Вильнюсе, а после получения диплома устроилась работать в Академию наук. Она стала супругой фотографа Раймонда Пакниса и вместе с ним воспитала дочь Викторию.

Сама Лина не скрывает: она рада, что не стала актрисой. У нее сложилась счастливая и успешная жизнь, а съемки в юности только нервировали ее.