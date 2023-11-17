«Кукла Маша»: ахнете, увидев фото победительницы конкурса «Краса России» в купальнике

В последние годы популярность конкурсов красоты заметно упала. Благодаря распространению косметологии и пластики теперь любая дурнушка может поколдовать над своей внешностью, а понятие привлекательности заметно обесценилось. Однако тренды не остановили организаторов первенства «Краса России», победительницей которого стала Екатерина Романова.

Уроженка Новокузнецка вскоре представит страну на конкурсе «Мисс Земля». О девушке мало что известно. В детстве Екатерина занималась танцами, а после школы поступила на режиссерский факультет. Публика не оценила победу красотки: многие сочли внешность девушки неестественной. Романову обвиняют в сокрытии пластических операций.