Кухня 12 метров и огромный коридор: что не так с типовой квартирой Лукашина из «Иронии судьбы»

Сюжет картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» основывается на том, как главный герой перепутал чужую квартиру со своей. Его жилье считалось типовым по меркам того времени. Однако, если присмотреться повнимательнее, это не совсем так.

Зрителю преподносится информация, что квартира Лукашина, а значит и Шевелевой, представляет собой площадь в 32 квадратных метра. В ней есть комната, санузел, кухня и прихожая. На первый взгляд, все предельно ясно.

Но если присмотреться к сценам на кухне, то будет видно, что она вовсе не 12 квадратных метров, какой должна быть. Кроме того, там есть дверь в соседнее помещение. Это не санузел, который находится в другой части квартиры, и не отдельная комната, ведь иначе главные герои не спали бы в гостиной. Поэтому непонятно, куда ведет эта дверь.

А еще в небольшой типовой квартире огромный коридор. Это отлично видно в сцене, где Женя направляется к матери после ухода Гали. Также в прихожей разместились два встроенных шкафа. О нетипичной «типовой» квартире рассказал автор ЖЖ-канала dubikvit.