Кудрявую красавицу-малышку оставили ни с чем: почему у любимой внучки Елизаветы II вероломно отняли законный титул принцессы

Младшая внучка покойной Елизаветы Второй – Леди Луиза Виндзор – появилась на свет в 2003 году в семье принца Эдварда и графини Уэссекской Софи. В последние годы молодая аристократка заметно похорошела и все чаще привлекает внимание публики.

При рождении Луиза могла бы получить статус принцессы, но Эдвард и Софи решили не давать своих детям официальных титулов. Но это совсем не значит, что Луиза не сможет стать принцессой в будущем. Девушка может как выбрать титул и посвятить себя службе британской короне, так и предпочесть частную жизнь.

Родители Луизы не хотят, чтобы их дочь вела королевский образ жизни. Они мечтают, чтобы их отпрыски получили высшее образование и зарабатывали самостоятельно, не отягощая себя обязанностями королевской семьи.