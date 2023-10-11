Кудрявцеву после преображения путают с Бузовой: сходство поразительное

Лера Кудрявцева является одной из самых известных российских телеведущих. Последние несколько лет она принципиально не меняет свой стиль: в эфире развлекательных программ или на сцене ее можно узнать по яркому макияжу и традиционному каре в оттенке блонд.

Однако ради съемок шоу «Суперстар!» звезда решила преобразиться. Вот только эти изменения оценили не все фанаты Кудрявцевой.

В ходе экспериментов со стилем телеведущая примерила на себя оригинальное черное платье с пышными рукавами-фонариками и глубоким декольте. Она не изменила привычным ярким краскам макияжа, зато полностью переделала прическу. Перед зрителями в студии Кудрявцева появилась с длинным конским хвостом и симметричной челкой.

Некоторые даже не сразу признали артистку в таком виде, решив, что члена жюри на шоу поменяли в последний момент. Телеведущую спутали с Ольгой Бузовой и раскритиковали за то, что она скопировала ее спорный облик.