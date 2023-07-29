Кудрявцева слила в Сеть постыдное видео: увидев его, будете хохотать до слез

Интернет-пользователи не знают, как на это реагировать.

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева недавно ошарашила фанатов чудаковатым видео. В коротком ролике звезда предстала в необычном образе и произнесла странную речь.

Кудрявцева объяснила, с чем связана череда свежих скандалов в шоу-бизнесе. По словам ведущей, виной всему стала ретроградная неделя и Венера. «Хотелось послать всех. Но вроде успокоилась», — откровенно призналась телезвезда.

На самом видео Кудрявцева предстала обклеенной тейпами — это клейкие ленты, используемые для поддержки суставов. Зрелище получилось откровенно смешным и чудаковатым.

Однако не все интернет-пользователи оценили выступление телеведущей. Одни не поняли, что она имела в виду, другие раскритиковали внешность Кудрявцевой. «Зачем себя так уродовать?», «Она же на себя не похожа, что сотворила с лицом?», «Ну тейпы вообще бесполезны, если ты вся обколотая», «Бред какой-то изрекла», «Что у нее на голове?» — прокомментировали заявление и внешность Кудрявцевой пользователи Сети.