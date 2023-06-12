Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже: «На старости лет стыда не оберешься»

Известная телеведущая Лера Кудрявцева уже много лет является одной из самых обсуждаемых медийных персон российского шоу-бизнеса. Подробностями личной жизни и творчества звездной блондинки каждый день интересуются тысячи людей. И, надо сказать, она сама постоянно разжигает интерес к своей персоне, в том числе рассказывая пикантные подробности из своей личной жизни.

Так, например, уже много лет идет обсуждение ее отношений с хоккеистом Игорем Макаровым.

А злые языки все эти годы твердят, что недолго ей замужем быть осталось. В чем же причина ни на минуту не утихающих слухов и пересудов? На самом деле, все довольно просто. Муж младше Леры больше чем на 15 лет. И этот факт не дает покоя как фанатам, так и завистникам.

Недавно Кудрявцева в своих соцсетях дала новый повод для пересудов. Она рассказала историю своего знакомства с Макаровым. Оказалось, что парочка познакомилась в баре, куда Лера отправилась отдыхать с подругами. Там же появился и Игорь со своими друзьями. В итоге Игорь, выпив для храбрости, пошел знакомиться с Лерой, и между ними завязались отношения, которые длятся уже 10 лет.