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Кудрявцева поймет, кого потеряла: Лазарев изменил внешность после свидания с бывшей

6 сентября 2023 14:00
Кудрявцева поймет, кого потеряла: Лазарев изменил внешность после свидания с бывшей

Певец удивил поклонников новым имиджем.

Сергей Лазарев недавно вернулся из летнего отпуска. Вместе с детьми артист отдыхал в Таиланде, где не только загорал на солнечных пляжах, но и посещал местные достопримечательности. После возвращения в Москву музыкант успел не только приступить к работе, но и сходить на свидание. Красавец пригласил свою бывшую девушку Леру Кудрявцеву в ресторан. Пара отлично провела время за ужином при свечах. А после этого исполнитель удивил подписчиков неожиданной сменой имиджа.

В социальных сетях Лазарева появилась фотография, на которой он запечатлен с длинными волосами. Если многие девушки после встречи с бывшим решают подстричься, то Сергей, видимо, пошел по обратному пути. К счастью, радикальных перемен в своей внешности артист не делал — всего лишь поэкспериментировал с фоторедактором. Но образ романтического героя звезде определенно идет. Это отметил и сам Сергей.

«В этом что-то есть», — подписал снимок Лазарев.

Кудрявцева поймет, кого потеряла: Лазарев изменил внешность после свидания с бывшей
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, Социальные сети, www.legion-media.ru
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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