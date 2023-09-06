Кудрявцева поймет, кого потеряла: Лазарев изменил внешность после свидания с бывшей

Сергей Лазарев недавно вернулся из летнего отпуска. Вместе с детьми артист отдыхал в Таиланде, где не только загорал на солнечных пляжах, но и посещал местные достопримечательности. После возвращения в Москву музыкант успел не только приступить к работе, но и сходить на свидание. Красавец пригласил свою бывшую девушку Леру Кудрявцеву в ресторан. Пара отлично провела время за ужином при свечах. А после этого исполнитель удивил подписчиков неожиданной сменой имиджа.

В социальных сетях Лазарева появилась фотография, на которой он запечатлен с длинными волосами. Если многие девушки после встречи с бывшим решают подстричься, то Сергей, видимо, пошел по обратному пути. К счастью, радикальных перемен в своей внешности артист не делал — всего лишь поэкспериментировал с фоторедактором. Но образ романтического героя звезде определенно идет. Это отметил и сам Сергей.