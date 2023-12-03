Кудрявцева обожает: такой необычный салат не стыдно и гостям предложить

Хурма по праву считается одним из главных сезонных фруктов. Ее ценят за необычный вкус и нежную текстуру. И если некоторые предпочитают есть хурму в чистом виде, то другие на ее основе готовят необычные блюда.

Как призналась телеведущая Лера Кудрявцева, как только на полках магазинов появляется редкий фрукт, она готовит домочадцам свой любимый салат. Он состоит из хурмы, а также мандарина, семечек подсолнуха и козьего сыра. Также потребуются уксус, мед и подсолнечное масло для соуса.

В первую очередь телеведущая готовит заправку для блюда. Она смешивает уксус, масло и мед, добавляя соль и другие специи при необходимости. После этого нарезает хурму и очищенные дольки мандарина кубиками. Под конец посыпает фрукты раскрошенным сыром, семечками и поливает соусом.

Готовый салат, как признается телеведущая, отличается свежим и необычным вкусом. И непременно станет ярким украшением любого новогоднего стола.