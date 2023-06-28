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Кудрявцева который год ездит на один и тот же российский курорт: доступный вариант даже для бедных

28 июня 2023 18:00
Кудрявцева который год ездит на один и тот же российский курорт: доступный вариант даже для бедных

Звезда объяснила свой выбор.

Лера Кудрявцева, в отличие от многих других селебрити, за границей бывает не так уж часто. Телеведущая любит проводить отпуск в родной стране и вот уже много лет не изменяет курорту в Адлере.

Звезда экрана всей душой любит санаторий «Южное Взморье». Стоит отметить, что такой вид отдыха доступен не только богачам, но и простым россиянам. Ведущая шоу «Секрет на миллион» призналась однажды, что это место многое для нее значит.

Оказалось, что в детстве звездная блондинка чуть ли не каждое лето приезжала в этот санаторий с мамой. Теперь же Лера бывает здесь со своей дочкой Машей. Каждый раз бывшая возлюбленная Сергея Лазарева охотно предается воспоминаниям о тех временах, когда сама была маленькой.

Правда, по словам знаменитости, за прошедшие годы все в санатории изменилось. На территории появилось много новых построек, а номера стали гораздо комфортнее.

Фото: GlobalLookPress
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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