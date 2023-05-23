Кудрявцева как две капли воды похожа на свекровь: такого не бывает (фото)

Лера Кудрявцева счастлива с мужем Игорем Макаровым, хотя в такой поворот событий мало кто верил. Звезда старше хоккеиста на 16 лет, что в свое время широко обсуждалось в прессе.

Телеведущей удалось не только покорить молодого спортсмена, но и найти общий язык с его матерью Натальей. Любопытно, что телеведущая и ее свекровь почти ровесницы. Более того, они похожи друг на друга словно две капли воды.

Эффектности блондинкам не занимать: обе могут похвастаться кожей без морщин и стройной фигурой. Вместе они нередко появляются на светских тусовках и каждый раз производят на публику неизгладимое впечатление. Глядя на их фотографии, интернет-пользователи отказываются верить своим глазам: многим кажется, что такого поразительного сходства не бывает.

К слову, прекрасных дам объединяет не только один типаж внешности, но и любовь к молодым мужчинам. Наталья нередко публикует в социальных сетях фото со своим избранником, который тоже моложе.