Кудрявая красотка: повзрослевшая дочь Витаса заставила народ ахнуть от восторга (фото)

Необычный голос Витаса покорил Европу и Азию, но в последнее время о звезде нулевых почти неслышно. Витас стал примерным семьянином и обзавелся тремя детьми – дочерьми Аллой и Алисой и сыном Максимом.

Старшей дочке Алле уже 14 лет – и она очень похожа на звездного отца. Певец нередко публикует в соцсетях фото своей подросшей наследницы. Один из таких снимков, на котором девочка запечатлена с кудрявыми волосами, произвел фурор в соцсетях.

«Золото и красавица», «Аллочка – папина дочка», «Какая взрослая уже! Красотка!», «Копия», – писали восторженные фанаты.

Алле передалась от папы не только внешность, но любовь к музыке – девочка ходит в музыкальную школу и нередко принимает участие в вокальных конкурсах.