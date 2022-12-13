Кудряшке Сью 41 год: от симпатичной малышки не осталось и следа (фото)

Когда Элисон Портер сыграла главную роль в фильме «Кудряшка Сью», ей было всего 10 лет. Проект имел невероятный успех. Казалось, что юную артистку ждет блестящее будущее. Вот только ожидание и реальность не имели между собой ничего общего.

После премьеры фильма новых приглашений на съемочную площадку звезда так и не дождалась. Тогда она решила променять кинематограф на театр, но развитию ее карьеры помешала пагубная зависимость.

До 25 лет актриса не могла прожить без запрещенных препаратов и горячительных напитков. Впоследствии она сумела побороть свое пристрастие, но драгоценное время было упущено, да и внешность знаменитости из-за нездорового образа жизни оставляла желать лучшего.

Сегодня кудряшке Сью уже 41 год, и от той симпатичной малышки не осталось и следа. Как бы там ни было, артистка не боится показывать публике себя настоящую и периодически публикует свои новые фотографии. Несмотря на крах карьеры, у Портер по-прежнему остались преданные поклонники, которые активно следят за ее жизнью в социальных сетях.