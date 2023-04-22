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Кудряшка Сью в 41 год стала женой: взгляните, ее избранник - роскошный мужчина (фото)

22 апреля 2023 20:00
Кудряшка Сью в 41 год стала женой: взгляните, ее избранник - роскошный мужчина (фото)

На месте артистки мечтают оказаться многие.

В жизни Элисон Портер произошло знаменательное событие. Артистка примерила на себя белое платье и отправилась под венец со своим возлюбленным — Джастином Де Вера.

Эффектный танцор на восемь лет младше своей избранницы, но это ничуть не омрачает счастья пары. Супруги знают друг друга с самого детства и невероятно красиво смотрятся вместе. Кадрами с торжества, прошедшего в Лас-Вегасе, главная звезда фильма «Кудряшка Сью» уже поделилась в социальных сетях.

Подписчики порадовались за 41-летнюю актрису, которой удалось отхватить себе роскошного красавца, способного очаровать любую женщину.

Любопытно, что у молодоженов уже есть общий ребенок. Их дочь Шайло Би Де Вера появилась на свет осенью 2021 года. Теперь интернет-пользователи поздравляют новобрачных и желают им обзавестись еще несколькими наследниками.

Кудряшка Сью в 41 год стала женой: взгляните, ее избранник - роскошный мужчина (фото)
Фото: соцсети, кадр из фильма "Кудряшка Сью" (1991)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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