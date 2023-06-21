Кудайбергену сочувствуют всем миром: что стряслось у бедного певца
Артист не стал скрывать правду от поклонников.
Димаш Кудайберген шокировал армию поклонников со всего мира. В своих социальных сетях артист поделился печальной новостью: скончался его дедушка Кудайберген Айтбаев.
Родственнику Димаш посвятил трогательный пост, который проиллюстрировал множеством снимков. В подписи же он поблагодарил его за любовь, заботу и многочисленные жизненные уроки, которые помогли ему повзрослеть.
«Ты всегда в моем сердце. Пусть твоя душа пребудет в раю», — написал артист.
Пользователи Сети не прошли мимо трагедии в семье кумира. В комментариях на десятках языков они выразили свои соболезнования и постарались утешить любимого артиста.
«У тебя был самый лучший дедушка в мире! Пусть покоится с миром!», «Мои глубокие соболезнования тебе и твоим близким», «Фанаты из США молятся вместе с тобой», «Пусть Аллах благословит его душу, очень соболезную твоей утрате», — пишут многочисленные поклонники.