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Киноафиша Статьи Кудайбергену сочувствуют всем миром: что стряслось у бедного певца

Кудайбергену сочувствуют всем миром: что стряслось у бедного певца

21 июня 2023 19:45
Кудайбергену сочувствуют всем миром: что стряслось у бедного певца

Артист не стал скрывать правду от поклонников.

Димаш Кудайберген шокировал армию поклонников со всего мира. В своих социальных сетях артист поделился печальной новостью: скончался его дедушка Кудайберген Айтбаев.

Родственнику Димаш посвятил трогательный пост, который проиллюстрировал множеством снимков. В подписи же он поблагодарил его за любовь, заботу и многочисленные жизненные уроки, которые помогли ему повзрослеть.

«Ты всегда в моем сердце. Пусть твоя душа пребудет в раю», — написал артист.

Пользователи Сети не прошли мимо трагедии в семье кумира. В комментариях на десятках языков они выразили свои соболезнования и постарались утешить любимого артиста.

Кудайбергену сочувствуют всем миром: что стряслось у бедного певца

«У тебя был самый лучший дедушка в мире! Пусть покоится с миром!», «Мои глубокие соболезнования тебе и твоим близким», «Фанаты из США молятся вместе с тобой», «Пусть Аллах благословит его душу, очень соболезную твоей утрате», — пишут многочисленные поклонники.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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