Кудайберген вывел из тени любимую женщину: фанаты негодуют лишь по одному поводу

Димаш Кудайберген к 28 годам успел построить успешную карьеру и завоевать поклонников по всему миру. При этом артист тщательно скрывает свою личную жизнь и лишь изредка показывает своих близких публике.

Так, недавно музыкант в своем YouTube-канале представил клип на композицию Together. В видео можно заметить не только самого музыканта, но и его младшую сестру Раушан, которая исполняет одну из главных ролей в видео.

Поклонники остались в восторге от неожиданного появления родственницы Димаша. В комментариях они осыпали ее комплиментами и признались, что давно ждали девушку в клипах музыканта, ведь знают, как он близок с ней.

«Она такая обаяшка, хочется смотреть на нее не отрываясь», «У Раушан неземная красота», — уверены фанаты.

Также многие призвали певца как можно чаще снимать свою сестру и рассказывать о ее достижениях, ведь она отличается не только талантом, но и яркой красотой, поэтому ей пора прекратить оставаться в тени брата.