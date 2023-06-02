Кудайберген из томного принца превратился в брутала: таким никогда не видели

В Димаше Кудайбергене все привыкли видеть пай-мальчика в строгих костюмах и элегантных сценических нарядах. Возможно, отчасти в этом и был секрет его успеха у возрастной женской аудитории. Кудайбергена полюбили не только за незаурядные вокальные данные, но и за органичный и уместный внешний вид и природную скромность.

Но, кажется, «мальчик вырос». Димаш решил в корне сменить свой стиль и осмелел. Строгие костюмы исчезли из гардероба исполнителя, и теперь он одевается как байкер или панк-рокер. Артист даже не чурается рокерских аксессуаров.

Многие поклонницы уже задаются вопросом о том, отразится ли такая перемена на музыкальном стиле Кудайбергена. Возможно, вместо «легкой» и качественной попсы певец вот-вот выдаст тяжелый гаражный рок, а такие резкие перемены в одежде — это сигнал для внимательных фанаток.