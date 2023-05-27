Кудайберген и Крутой впервые за долгое время поговорили: им было что сказать друг другу

Долгое время в Сети ходили упорные слухи: Димаш Кудайберген уехал из России неспроста. Всему виной стал громкий скандал с продюсером Игорем Крутым, с которым певец разорвал все связи сразу после отъезда.

И Крутой, и Кудайберген на этот счет отмалчивались, все сильнее подогревая слухи о конфликте между наставником и подопечным. Первым сдался композитор. И наконец-то расставил все точки над i, тем самым растоптав все домыслы пронырливых журналистов.

Искреннее отношение к уехавшему на родину певцу наставник выдал не скупой парой фраз, а цветистым и объемным искренним поздравлением с днем рождения в соцсетях. И не просто поздравил, а назвал гениальным. И не просто гениальным, а гениальным другом.