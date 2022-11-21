Куда ушли миллионы: победительница «Последнего героя» раскрыла правду о выигрыше

Победительницей восьмого сезона шоу «Последний герой» стала звезда Comedy Woman Надежда Ангарская. В качестве выигрыша она получила ключи от квартиры в Москве два года назад. Но, как выяснилось, приз, стоимость которого может составлять более 10 миллионов рублей, счастья ей не принес. Долгое время ходили слухи, что Ангарская стала жертвой финансовой пирамиды: якобы для друзей она взяла в кредит сумму, равную цене выигранного жилья.

Факт того, что она связалась с мошенниками, Надежда отрицает. А вот финансовую потерю признает. По ее словам, средства ушли так же быстро, как и пришли к ней, из-за того, что в поисках легких доходов она пошла на некий риск.

«В этой ситуации виню только себя», — заявила Ангарская в интервью BLITZ+.

В результате Надежде пришлось продать квартиру, а полученными деньгами от сделки она расплатилась с долгами. Юмористка утверждает, что другого выбора у нее не было: муж на тот момент нигде не работал, родители тоже не имели возможности помочь ей материально.